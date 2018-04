Il prof Biffi ai giovani: "Coltivate un sogno per sviluppare le potenzialità nella società digitale"

“La rivoluzione digitale cambierà per sempre il lavoro e il modo in cui organizziamo la nostra società, il nostro compito è quello di attrezzarci e di farci trovare preparati”. Così il professor Alfredo Biffi in occasione dell’incontro organizzato da Confcooperative sulla Quarta rivoluzione industriale, l’impatto sul mercato del lavoro e sulle imprese che si è svolto venerdì mattina a Forlì. Illustrando i risultati dell’indagine “Il futuro del lavoro Tra impresa e lavoratori nella società digitale”, il docente alla Sda Bocconi ha sottolineato l’importanza della sfida cui tutti sono chiamati: quella di ripensare il ruolo del lavoro nella società. “Questo significa investire sulla formazione e sulle competenze per riuscire a far coesistere lavoratori e robot”. Biffi ha anche esortato gli studenti liceali presenti a “coltivare il proprio sogno. La mia generazione ha il dovere di costruire un sistema che permetta ai ragazzi di trovare il proprio posto e sviluppare le proprie potenzialità.”

E questo anche in una società digitale e robotizzata come quella che in poco più di un decennio si concretizzerà in maniera evidente e dove il futuro in termini lavorativi sarà di chi costruisce o usa nuove tecnologie o di chi pratica un'arte o un mestiere ad alto livello anche creativo. In questo scenario anche chi si occupa di assistenza degli anziani, oggi lavoro poco qualificato, dovrà avere competenze maggiori per saper gestire le macchine, ha esemplificato il professor Biffi. Parole anche per la cooperazione, che, è stato a più voci ribadito anche dal presidente di Confcooperative Mauro Neri e dal direttore Mirco Coriaci, in questa trasformazione epocale ha il compito fondamentale di continuare a costruire valore sociale attraverso la centralità della persona.

I risultati dell’analisi del progresso tecnologico sul mondo del lavoro e sulle imprese condotta dal professor Biffi tracciano un percorso inequivocabile verso una trasformazione radicale sia per I ruoli professionali, sia per la progettazione organizzativa delle imprese, ponendo seri interrogativi nell’equilibrio tra professioni tradizionali e nuovi lavori, ma soprattutto in materia di formazione scolastica e universitaria. L’indagine ha raccolto il punto di vista dei principali attori, quali opinion leader, studenti di 15 atenei italiani, startupper di settori economici differenti, manager d'azienda e responsabili del personale, che hanno contribuito alla ricerca attraverso specifiche interviste. Tra i dati più significativi la convinzione (oltre l’80% degli intervistati l’ha espressa) che il profondo cambiamento abbia tempi particolarmente rapidi. Massimo un decennio.