Il segretario della Confartigianato a Salotto blu: "Saremo ove banche e servizi latitano"

Amilcare Renzi, segretario della Confartigianato della Emilia-Romagna, ha scelto la trasmissione condotta su VideoRegione da Mario Russomanno per spiegare le prossime strategie operative della Associazione. "L'economia regionale è solida, le nostre imprese ne costituiscono la spina dorsale. Ma non possiamo trascurare il fatto che tanti piccoli centri e anche aree delle nostre città cominciano a registrare deficit nei servizi - ha spiegato -. Il sistema economico, basti pensare ad esempio alle banche, sta abbandonando fette del territorio. È lì che devono agire associazioni come la nostra, costituire supporto alle imprese e veicolo di socialità". La trasmissione andrà in onda martedì alle 23.15.