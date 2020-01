Il sindacato Usb chiede il rispetto dei patti: "Contratto Fise per i lavoratori delle coop in appalto di Alea"

L'Unione Sindacale di Base chiede l'applicazione del contratto Fise-Utilitalia ai lavoratori delle cooperative sociali in appalto di Alea Ambiente. A ribadirlo è Leonardo Casetti: “Con l'arrivo di Alea, la nuova società pubblica di raccolta e gestione dei rifiuti, i lavoratori in appalto delle coop sociali addetti all'igiene ambientale avevano intravisto un barlume di speranza per ottenere il sacrosanto e legittimo contratto di settore Fise-Utilitalia, invece di quello incongruo delle coop sociali socio-assistenziali”.

E aggiunge: “Questo alla luce di un accordo siglato fra Alea Ambiente e le organizzazioni sindacali Cgil, Visl e Uil Emilia romagna e del forlivese insieme a una delegazione di Sindaci soci di Alea stessa in cui era previsto che ai lavoratori in appalto verrà applicato il contratto Fise-Utilitalia, fatto salvo i lavoratori svantaggiati e delle fasce deboli dipendenti delle coop sociali. Questo doveva essere a partire dal 1° Gennaio 2018 data di subentro di Alea nella gestione del servizio. Purtroppo come Usb insieme ai lavoratori interessati abbiamo preso atto - e siamo nel 2020 ! - che quell'accordo che prevedeva il giusto riconoscimento non è stato rispettato. E che i sindacati firmatari non hanno fatto nulla per farlo rispettare”.

“Nessun segnale di discontinuità quindi rispetto alla precedente gestione di Hera Ambiente: né da parte di Alea, né da parte delle nuove giunte comunali con in testa quella di Forlì del centro-destra guidata dal sindaco Gian Luca Zattini, né da parte della triplice sindacale. Come si dice: cambiano i suonatori ma la musica è la stessa. La cosa francamente non ci stupisce: proprio in questi giorni di campagna elettorale per le regionali la stessa candidata leghista del centro-destra, Lucia Bergonzoni, smentendo le passate dichiarazioni roboanti di Salvini sulle Coop, si è espressa pubblicamente elogiando il mondo cooperativo: "una eccellenza della nostra regione che il mondo ci invidia". Proponendosi addirittura come sua paladina: "Io sarò sempre dalla vostra parte". Nel frattempo, mentre nessuno si preoccupa di far applicare quell'accordo, ci risulta che le condizioni dei lavoratori interessati in fatto di carichi di lavoro e sicurezza sono peggiorate”.

“Per noi l'attuale sistema cooperativo dominante non ha più niente del modello mutualistico e solidaristico di un tempo ma è un formidabile strumento di sfruttamento dei lavoratori che investe ormai tutti i settori. Forse è questo che tutti gli imprenditori del mondo "invidiano"? USB da anni si batte contro questi trattamenti contrattuali differenziati e invita i lavoratori a essere parte protagonista di questa battaglia accantonando paure e rassegnazione. La battaglia dei ricorsi nei Tribunali del lavoro è tutt'ora in corso ed è una partita tutta aperta. Una partita che ,non è da escludere , potrà estendersi in futuro anche nei confronti di Alea Ambiente oltre ad Hera”.