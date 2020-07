Il talk show di Agrilinea: un confronto tra gli operatori della filiera cerealicola

La redazione di Agrilinea organizza il talk show “Grano, una filiera tutta italiana?” che si tiene mercoledì alle ore 20.30 al Quartiere fieristico di Forlì, in Via Punta di Ferro 2. Obiettivo della trasmissione televisiva, condotta da Sauro Angelini, è promuovere un confronto tra gli operatori della filiera cerealicola a partire dagli agricoltori, offrendo una panoramica delle produzioni di grano per filiere italiane rintracciate e certificate. Nel corso dell’evento saranno trattati i seguenti argomenti: scelte varietali in accordo con l’industria, il coinvolgimento del contoterzismo per la raccolta, la gestione degli ammassi a conferimento o vendita diretta, la valorizzazione delle filiere nei diversi territori.

Partecipano: Valtiero Mazzotti, direttore generale Agricoltura Regione Emilia-Romagna; Luigi Cattivelli, direttore Crea Genomica; Fabio Garavelli, Central Retail Manager South Europe Agco Fendt; Luca Bersanetti, direttore Conase; Daniele Govi, Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera Regione Emilia-Romagna; Andrea Ridolfi, Terratech; Aproniano Tassinari, presidente Unima; Ivano Valmori, Image Line; Andrea Demontis, responsabile ricerca Conase; Giovanni Laffi, direttore uscente Conase; Pierluigi Meriggi, presidente e socio fondatore Horta Srl; Roberta Centonze, Agrathaer Gmbh; Massimo Masetti, direttore Consorzio Agrario di Ravenna; Augusto Verlicchi, esperto cerealicolo; Enrico Gambi, imprenditore agricolo; Giovanni Billi, La Commerciale Agricola; Roberto Tamburini, presidente Apimai Ravenna; Alberto Rodeghiero, presidente Confidi in Rete Emilia Romagna; Aride Poletti, Collegio dei Periti Agrari della Romagna; Primo Bagioni, imprenditore agricolo; Mauro Biondi, vice presidente Apimai Ravenna; Valerio Roccalbegni, amministratore unico Fiera di Forlì; e Marco Miserocchi, Country Manager Agriculture TopCon Agriculture.

La trasmissione viene realizzata rispettando le norme sul distanziamento fisico, in quanto la Sala Europa della Fiera di Forlì è stata omologata per l’utilizzo. Il talk show va in diretta streaming su www.agrilinea.tv/live.php e in seguito pubblicato sul circuito televisivo di Agrilinea (digitale terrestre e piattaforma Sky) e su www.agrilinea.tv.