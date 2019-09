Il tema dei cambiamenti climatici alla Bonfiglioli: i lavoratori parteciperanno allo sciopero globale

Si sono svolte lunedì nella sede della Bonfiglioli Riduttori le assemblee sindacali che hanno discusso di cambiamenti climatici, nell’ambito della settimana di mobilitazione globale per il clima che in Italia culminerà con la manifestazione del 27 settembre, lanciata dal movimento "Fridays for future".La Fiom Cgil ha deciso di promuovere queste assemblee, viene spiegato, "nella convinzione che i cambiamenti climatici riguardino tutti quanti e che sia necessario aumentare la consapevolezza nei confronti di questo problema anche tra gli operai metalmeccanici, invitando tutti a un impegno collettivo per salvaguardare il nostro pianeta. Pensiamo che sia utile informarsi e discutere sulle cause di questi fenomeni e sulle conseguenze drammatiche che ci troveremo a subire se non poniamo limiti all’inquinamento e allo sfruttamento delle risorse del pianeta".

Per questo la Fiom ha invitato in fabbrica Alberto Bellini, professore dell’Università di Bologna ed i referenti forlivesi del movimento globale che si ispira all'azione di Greta Thunberg, dando vita ad assemblee estremamente partecipate nelle quali, viene illustrato dal sindaco, "si è ragionato non solo delle cause dei cambiamenti climatici e delle azioni che ognuno può intraprendere individualmente per contrastarli, ma anche degli scenari e dei cambiamenti futuri che interesseranno il mondo del lavoro per come lo abbiamo sino ad ora conosciuto, della riconversione ecologica dei processi industriali, e delle richieste concrete che possono essere rivolte alla Bonfiglioli rispetto la riduzione dei consumi energetici e dell’utilizzo della plastica e di altre risorse non rinnovabili in azienda.

Le assemblee si sono concluse con un invito degli studenti agli operai a partecipare alla manifestazione di venerdì 27, che questi ultimi hanno accolto con partecipazione". I lavoratori della Bonfiglioli dunque saranno in piazza assieme a una delegazione della Fiom di Forlì alla manifestazione che partirà venerdì prossimo alle 9 da Piazzale della Vittoria.