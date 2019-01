"Il villaggio de L’Altra Romagna": bando per partecipare alla fiera "Sono Romagnolo"

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna – Misura 19 “Supporto allo sviluppo locale Leader”, sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, il Gal L’ Altra Romagna rende noto un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione dell’azione progettuale 2.1 nell’ambito del Progetto a Regia Diretta “Il Villaggio de L’Altra Romagna” – partecipazione all’evento fieristico “Sono Romagnolo” del 22, 23 e 24 febbraio alla Fiera di Cesena.

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che operano e agiscono nell’ambito del territorio Leader di competenza del Gal L’Altra Romagna. I Soggetti che presentano la manifestazione di interesse non devono avere natura commerciale ma finalità promozionali, conoscitive e di valorizzazione, oltre che presentare corrispondenza tra le attività svolte con le finalità promozionali del progetto, per quanto riguarda gli aspetti turistici, culturali, enogastronomici, naturalistici, sociali, artigianali, legati al benessere della persona.

L'avviso e il fac-simile di domanda sono pubblicati nella home page del sito web http://www.altraromagna.it/it/home/ nella sezione news e comunicazioni (http://www.altraromagna.it/it/avviso-pubblico-per-raccogliere-manifestazione-di-interesse-progetto-il-villaggio-de-laltra-romagna/). Le domande di candidatura dovranno pervenire a L’Altra Romagna entro e non oltre le 12 del 13 febbraio con le seguenti modalità: invio postale; consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) all’indirizzo "L’Altra Romagna soc. cons. a r.l. Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC); tramite Pec, all’indirizzo altraromagna@pec.net. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici de L’Altra Romagna (0547. 698301, fax 0547. 698345 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).