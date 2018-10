Imballaggio di cartone per aumentare la "vita" della frutta: telecamere della Rai a Forlì

Si parla anche di un'azienda forlivese nella nuova puntata di "Mi manda Rai Tre", lo storico programma di inchiesta dedicato alla difesa dei diritti dei cittadini dei consumatori, in onda tutte le mattine su Rai Tre (dal lunedì al sabato). Mercoledì dalle 10 la trasmissione condotta da Salvo Sottile dedica una parte del programma ad un imballaggio realizzato da Bestack, il packaging messo a punto dal consorzio forlivese dei produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta insieme all’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari di Cesena (DISTAL). Grazie a un innovativo brevetto, frutto di anni di studi e ricerche, questo imballaggio in cartone ondulato di ultima generazione consente di aumentare la vita di scaffale dei prodotti ortofrutticoli, riducendo in modo significativo gli sprechi.

Il servizio che vede protagonista Bestack si inserisce all’interno di un contenitore che "Mi manda Rai Tre" dedica ai temi della conservazione dei cibi e dei consumi sostenibili. “Siamo stati contattati direttamente dal programma - spiega Claudio Dall’Agata, direttore di Bestack - La redazione è venuta a conoscenza del nostro consorzio e della nostra attività facendo ricerche su startup e progetti innovativi nella lotta contro lo spreco di cibo".

Il servizio condotto dall’inviata Alessandra Rossi, in onda mercoledì 17 ottobre, mostrerà la tecnologia che attiva il cartone ondulato, consentendo all'imballaggio di migliorare in modo significativo la conservazione di frutta e verdura. Questo avviene grazie a un macchinario che nebulizza sul cartone stesso una sostanza naturale composta da un mix di olii essenziali ad azione antimicrobica, che rallentano il processo di maturazione e senescenza dei prodotti ortofrutticoli. Frutta e verdura movimentate nelle cassette di Bestack hanno quindi una vita di scaffale più lunga: si parla di un giorno e oltre di vita del prodotto deperibile.

Quindi l’inviata Rai e il direttore di Bestack illustreranno, direttamente sulle linee di lavorazione dell’ortofrutta, i vantaggi del cartone "Attivo" dai campi, ai banchi del supermercato, fino alla tavola dei consumatori. Vantaggi certificati negli anni dalle numerose ricerche effettuate dal DISTAL di Cesena sulla stragrande maggioranza dei prodotti ortofrutticoli. Il servizio sarà trasmesso su Rai Tre nella puntata in onda mercoledì alle 10, in tv e anche in diretta streaming su RaiPlay.