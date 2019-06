Immerso nel verde: l'agriturismo con piscina del balcone della Romagna inaugura con una nuova gestione

Immerso nel verde e incastonato nella terrazza della Romagna, lo storico agriturismo "La Gradisca" di Bertinoro riapre le porte con una nuova gestione targata Jump Cafè. L’ormai consolidata squadra del Jump Cafè si lancia in una nuova avventura e, dopo il centro storico di Forlì, ora conquista anche il borgo di Bertinoro. Per questa stagione estiva, che inaugura venerdì sera, è prevista l’utenza delle due piscine, una delle quali dedicata ai più piccoli, la cucina del ristorante con piatti a base di carne e di pesce, e il suggestivo sunset bar nel quale si potrà fare aperitivo godendosi il tramonto sulla terrazza della Romagna. La prima occasione per dare un’occhiata al nuovo volto de La Gradisca sarà venerdì: a partire dalle 19 si terrà l’inaugurazione ufficiale del locale con aperitivo in piscina, buffet offerto con calice di benvenuto e la musica di Dj set ADB in sottofondo.