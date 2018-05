Imparare ad investire bene: ne parla in un incontro Riccardo Minghetti

“Risparmi & Investimenti”: questo il titolo del seminario che si terrà giovedì alle 18.30 al Circolo della Scranna (Corso Garibaldi organizzato da Riccardo Minghetti, consulente finanziario indipendente. "Oggi più che mai è fondamentale focalizzare l’attenzione sulla protezione del patrimonio e sulla sua crescita - spiega Minghetti -. Per questo è necessario conoscere i pilastri su cui costruire effettivamente una strategia che guardi al futuro e che offra certezze. L’incontro di giovedì mira ad informare, offrire strumenti pratici e sfatare qualche mito sul mondo della finanza e del risparmio”.

"Nel corso dell’evento - illustra ancora il relatore - si parlerà di risparmi ed investimenti, trasformando l’incontro in un’utile e semplice guida volta a capire e scegliere dove investire i propri risparmi in modo efficiente, creando valore nel tempo e proteggendo il proprio patrimonio, che prima di tutto è un diritto”. Inoltre la relazione umana è un elemento imprescindibile nel settore della consulenza finanziaria si è già sentito fin troppo parlare di brutti episodi, di furbetti che come si suol dire scappano con la cassa a discapito dei risparmiatori, o che praticavano una finanza fin troppo creativa. E’ fondamentale oggi instaurare un rapporto di reciproca fiducia, è importante metterci la faccia".