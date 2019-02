Imprese artigiane in calo nel 2018: la fotografia della Camera di Commercio

Sono 11.992 le imprese artigiane attive nella provincia di Forlì-Cesena. E' quanto emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio su dati Infocamere. Rispetto al 2017 sono in calo dell’1% (-1,3% in regione, -1,2% a livello nazionale). L’artigianato rappresenta il 32,5% delle imprese attive totali, a fronte del 31,5% della regione e al 25,2% nazionale. Con riferimento ai settori di attività economica, le imprese artigiane delle Costruzioni rappresentano il 37,8% del totale, in flessione dell’1%; il 21,9% operano in quello Manifatturiero (-2,2% la dinamica), il 13,2% nelle altre “Altre attività di servizi” (+0,4%), l’8,9% nel trasporto e magazzinaggio (-1,5%). Il settore delle “Altre attività di servizi” comprende iniziative imprenditoriali prevalentemente rivolte alla persona (acconciatori, lavanderie, centri benessere) e si caratterizza per l’elevata intensità artigiana (l’86,6% delle imprese del settore è artigiana). Le ditte individuali, che rappresentano la maggioranza delle forme giuridiche artigiane (il 71,8%), sono in flessione dell’1%. Le società di capitale sono in aumento del 5,7% e costituiscono il 6,4% delle imprese artigiane.