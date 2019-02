Predisposto un servizio dedicato alle imprese: Cna attiva il servizio "Criter"

Il primo giugno 2017 è entrato in vigore il Regolamento regionale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Contestualmente, dalla stessa data è operativo anche il Catasto degli Impianti (Criter), cui le imprese di installazione e manutenzione degli impianti termici, devono obbligatoriamente registrarsi tramite firma digitale. Per la gestione di tutti gli adempimenti previsti per le imprese, Cna Forlì-Cesena ha istituito un apposito servizio.

"Il Criter - afferma Enrico Villa, responsabile di CNA Installazione e Impianti Forlì-Cesena - è un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio dell’Emilia Romagna. Esso consente alla regione di svolgere in maniera efficace, le attività di accertamento e di ispezione al fine di garantire l’adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, oltre che di disporre di informazioni utili alle attività di pianificazione e programmazione del settore energetico regionale".

Solo dopo la registrazione, è possibile procedere con tutte le operazioni previste dal nuovo sistema e cioè: la targatura dell’impianto, l’inserimento del libretto, l’acquisto dei bollini e l’invio definitivo del rapporto di efficienza energetica, sempre tramite firma digitale. Il catasto, dopo il necessario periodo di rodaggio, sta entrando a regime; a gennaio, erano caricati e registrati circa 500mila impianti ed oltre 260.000 rapporti di efficienza energetica mentre si stima, per la fine del 2020, il caricamento di 1.400.000 impianti autonomi e circa 700mila centralizzati. Per maggiori informazioni e per l’adesione al Servizio, gli imprenditori possono prendere contatto con i referenti Uffici Creaimpresa degli uffici di riferimento.