Imprese, concluso il primo step dell’alta formazione "Il manager della Pmi"

È appena terminato il percorso di alta formazione Club Impresa 4.0 per far crescere le capacità manageriali nelle piccole e medie imprese, che già è ora di affrontare l’applicazione pratica, in azienda, delle competenze acquisite. È questo, infatti, il tema che verrà trattato all’evento “Skills 4.0: dalla conoscenza all’abilità”, che si terrà venerdì alle ore 16,30, a Casa Artusi, in Via Andrea Costa 23/27 a Forlimpopoli.

"Voglio ricordare - sottolinea Danila Padovani, responsabile di Cna Industria Forlì-Cesena – che facilitare il processo di crescita aziendale significa mettere le imprese in condizione di disporre di nuove capacità imprenditoriali e che il Club Impresa 4.0, nasce proprio con l’obiettivo di agevolare l’innalzamento del livello manageriale delle imprese del nostro territorio. Il processo di crescita aziendale è indiscutibilmente legato all’incremento delle conoscenze e alla capacità di trasformare queste conoscenze in competenze effettivamente applicabili. I nostri partner di Bologna Business School ci porteranno interessanti spunti di riflessione su questi temi”.

All’evento, aperto a tutti gli imprenditori intenzionati a migliorare la propria competitività, parteciperanno Matteo Cecchini, presidente di Cna Industria Forlì-Cesena, Marco Briolini head of corporate and open programs Bologna Business School e Paolo di Marco direttore General management Program di Bbs. Interverrà inoltre Filiberto Fogli, responsabile comunicazione di Assicoop Romagna Futura, che ha sostenuto il percorso di alta formazione. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo.