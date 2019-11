Imprese, Confartigianato promuove un incontro formativo sulla leadership

Confartigianato di Forlì, in collaborazione con lo Studio Mantini Ricerca e Selezione del personale e la formatrice Francesca Di Falco, promuove un incontro gratuito sul tema della leadership dedicato agli imprenditori, ma anche a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie capacità professionali.

L’appuntamento dal titolo “Leadership. Le risorse umane: fulcro e motore della crescita aziendale” si terrà martedì alle 17 nella sede dell’associazione in viale Oriani 1. Nel corso dei lavori saranno affrontati il tema della leadership, il significato di coaching, strumento per migliorare e acquisire competenze da leader e sarà offerta una rosa di soluzioni per la crescita aziendale, proprio grazie alla capacità di motivare gli individui a raggiungere un determinato obiettivo, comune e condiviso. Un'opportunità per approfondire il tema del coaching, teso a far emergere le potenzialità di ogni componente della squadra per accrescere le prestazioni di ciascuno, sino al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il corso s’inserisce fra gli appuntamenti pensati per favorire la conoscenza di imprenditori e collaboratori sui temi aziendali. L'approfondimento di martedì, precede infatti l’incontro sul local web marketing previsto per giovedì 28 novembre, sempre nella sede dell'associazione forlivese. Come chiarito dai vertici di Confartigianato Forlì “chi non si forma, si ferma. Tra gli strumenti per incrementare la competitività della micro e piccola azienda c'è anche la formazione mirata, per offrire stimoli e strategie a chi, quotidianamente, deve confrontarsi con un mercato sempre più dinamico.”