Imprese, continua il tour del sindaco Zattini nelle realtà del territorio

Proseguono le visite del sindaco Gian Luca Zattini nelle realtà produttive del territorio. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha visitato "due splendide e virtuose realtà imprenditoriali: il gruppo Guidi e l’azienda Sabbatani". Afferma il sindaco: "Oltre a rappresentare due eccellenze nel campo della zootecnica e dell’ortofrutta, sono punto di riferimento per il lavoro e per lo sviluppo economico". A nome dell'amministrazione comunale, Zattini si è complimentato con gli imprenditori, esprimendo "gratitudine per l'impegno profuso quotidianamento, la fiducia nel futuro e la scelta di proseguire negli investimenti, strada che garantisce miglioramento qualitativo continuo e maggiore occupazione".

