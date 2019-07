Imprese, Morrone incontra i rappresentanti di Confindustria: "Lavoriamo per eliminare gli oneri burocratici"

"Una road map per riformare una normativa che ha creato non pochi aggravi burocratici e di spesa alle aziende". E’ quanto prevede il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, in seguito all’incontro avvenuto giovedì mattina a Roma, negli uffici del ministero, con i rappresentanti di Confindustria.

"C’è grande attenzione del Governo alle istanze che emergono dal mondo imprenditoriale che si tradurranno in proposte di modifica del Decreto legislativo 231/2001 che riguarda la responsabilità amministrativa degli enti - spiega Morrone -. L’obiettivo è quello di dare seguito alle sollecitazioni del mondo delle attività produttive che generano occupazione e producono reddito e che quindi devono essere messe in grado di operare senza eccessivi oneri burocratici".