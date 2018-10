Imprese, si amplia la Rete per la generazione di innovazione "radicale"

Sono cinque le imprese del territorio che lo scorso ottobre hanno aderito alla Rete denominata Percorsi Erratici promossa dalla Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e realizzata dall’Azienda Speciale CISE allo scopo di lavorare insieme alle Aziende generare e per sviluppare idee nuove di prodotti e servizi: Casa Walden CWC srl. (settore Marketing e Comunicazione), Chiquadro Informatica (settore ICT), Daf.Net Sistemi S.N.C. (settore ICT), Romagna Tech S.C.p.A. (settore Innovazione) e Smart Domotics S.R.L. (Settore Domotica ed Energy Management). L’obiettivo finale della rete Percorsi Erratici (costituita a fine 2013) è la generazione di business fortemente innovativi e, ad oggi, partecipano 38 Imprese di cui 34 pmi, società di piccole e medie dimensioni, 4 di grandi imprese, 3 grandi imprese External Supporter e 3 giovani.

L’idea alla base è di favorire l’innovazione ”radicale”, quella che genera, cioè, nuove categorie di prodotti o servizi sui quali la concorrenza è quasi, o del tutto, assente. In questo momento di forte cambiamento dei modelli economici (basati sulle nuove tecnologie, la digitalizzazione a livello globale), il porsi nuovi obiettivi, individuati esplorando ciò che ci sta intorno, cercando nuove risorse e nuovi partner, può rappresentare la soluzione vincente. Le nuove imprese aderenti ai Percorsi Erratici entrano così a far parte di un sistema di relazioni formato da esperti di livello internazionale che periodicamente vengono coinvolti negli incontri su molteplici tematiche quali: design, estetica, energia, strategie digitali e crowdsourcing, nanotecnologie, biotecnologie, marketing, sociologia, arte, ecc; altri Imprenditori orientati a creare valore attraverso l’innovazione; e giovani intraprendenti, motivati a far parte di processi di innovazione che nascono in seno alla Rete.

La Rete Percorsi Erratici si configura come laboratorio di innovazione radicale per accrescere la competitività delle aziende sul mercato, infatti il Programma di Rete prevede una intensa “formazione continua” e la realizzazione di incontri di “contaminazione delle conoscenze”, attività di brainstorming e l’utilizzo della specifica piattaforma web, grazie alla quale fino ad oggi sono state registrate quasi un centinaio di idee innovative. Le più promettenti sono state approfondite dai gruppi di lavoro attivati internamente alla Rete, mentre le migliori vengono valutate in termini di fattibilità tecnica ed economica, ai fini della effettiva realizzazione attraverso una nuova startup.