In origine era lo Scatolificio Adriatico, da vent'anni è Smurfit Kappa: da 50 anni sul territorio

Open Day nello stabilimento di Forlì della multinazionale Smurfit Kappa che venerdì ha celebrato il 50° anniversario dalla fondazione nel territorio forlivese, riunendo dipendenti ed ex dipendenti in pensione accompagnati dalle famiglie ed invitando i fornitori. La visita guidata nello stabilimento per mostrare gli interventi di ampliamento e gli ambienti di lavoro è stata animata dall’esposizione di foto storiche e di scatti che hanno immortalato eventi quotidiani durante l’attività lavorativa, rivelando il cuore pulsante dell’azienda.

Il Presidente di Confindustria Forlì-Cesena, Andrea Maremonti ha conferito una targa celebrativa. Il Direttore di stabilimento e Area Manager Emilia-Romagna Bruno Pelloni ha consegnato una targa di riconoscimento a Valdimiro Panzavolta, fondatore dell’azienda che, insieme ad altri tre imprenditori locali, diede inizio alla storia dello stabilimento nel lontano 1969. Panzavolta ricoprì anche svariati incarichi tra i quali la Presidenza di Confindustria Forlì-Cesena dal 1984 al 1990.

“Negli anni ’70 non fu facile! - ricorda con tono nostalgico il fondatore Valdimiro Panzavolta - ho vissuto 50 anni per l’azienda di cui circa 40 attivamente. Oggi la società è cambiata e non c’è lo stesso coraggio e voglia di intraprendere di una volta". Lo stabilimento, in origine Scatolificio Adriatico, opera da 50 anni nel mercato dell’imballaggio in cartone, distinguendosi per la capacità di inventare e di sviluppare brillanti soluzioni di packaging. L’azienda è stata acquisita nel 1998 dalla multinazionale Smurfit Kappa. “Oggi mentre celebriamo i primi 50 anni di attività - afferma il Direttore di stabilimento Bruno Pelloni - dobbiamo guardare al prossimo mezzo secolo di vita dell’azienda, puntando su una sempre più stretta integrazione con altri stabilimenti dell’Emilia-Romagna rispetto ai quali Scatolificio Adriatico può offrire integrazione di gamma e soluzioni speciali di packaging".