Inaugurata al Palazzo del Monte di Pietà la mostra di Matteo Lucca "Aish"

Inaugurata sabato mattina negli spazi di Arte al Monte la mostra dell’artista forlivese Matteo Lucca, visitabile fino al 24 giugno al Palazzo del Monte di Pietà di Forlì. Presente al taglio del nastro l'assessore Raoul Mosconi. L'esposizione, dedicata alla ricerca sulla figura umana condotta da Matteo Lucca, si intitola “Aish”, che in lingua araba significa sia “pane” che “vita”. In questa mostra Lucca e l'artista siriana Nourhan Sondok si mettono a nudo nel rappresentare se stessi come figure di pane e, superando il loro carattere individuale, aprono un dialogo simbolico sull’attualità, con l’intento di ristabilire quali sono i valori comuni che caratterizzano l’essere umano. Alla mostra sono associati anche due incontri di approfondimento su questi temi: mercoledì 6 giugno, alle 20.30, con Giovanni Gardini sulle "Storie di grano", ovvero sulla simbologia e l'immaginario narrativo del grano stesso, e giovedì 21 giugno, sempre alle 20.30, con Agostina Bua su "Pane da mangiare, pane da guardare. Letture e visioni antropologiche sui simboli e i significati del pane".