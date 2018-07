Inaugurata la rinnovata sede forlivese della "Cassa Edile"

Lunedì si è svolta l’inaugurazione della sede operativa di Forlì della “Cassa Edile FCR - Forlì-Cesena, Rimini”, da poco rinnovata. Il Presidente Bruno Spazzoli, il Vicepresidente Massimo Bellini, unitamente al Comitato di Gestione, organo amministrativo dell'ente, e alle Parti sociali costituenti la Cassa Edile (Associazioni Cooperative: Legacoop, AGCI, Confcooperative, ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, OO.SS. dei lavoratori: Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) hanno svolto un momento inaugurale della sede, alla presenza del Sindaco di Forli' Davide Drei e del Vicesindaco Lubiano Montaguti.



La “Cassa Edile FCR” è l’ente paritetico contrattuale ausiliario al settore delle costruzioni nei territori di Forlì-Cesena e Rimini, costituito nel luglio del 2016, in seguito alla fusione per incorporazione della Cassa Edile “Nuovo EPC” di Forlì, della “Cassa Mutua Edile di Rimini”, nella “Cassa Edile della Cooperazione di Forlì”.



Questa importante operazione di unione è stata compiuta con impegno dalle Parti sociali costituenti, al fine di razionalizzare ed omogeneizzare l'attività degli enti paritetici edili, realizzando le necessarie economie di scala ed ottimizzando il servizio offerto al settore delle costruzioni sul territorio romagnolo.



La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione delle materie e delle funzioni indicate dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali del settore edile. Tra i molteplici e i principali compiti affidati alla Cassa Edile, molto importanti e pregevoli anche quando il settore attraversa periodi di crisi, vi sono: la gestione della gratifica natalizia degli operai edili, la gestione APE - Anzianità Professionale Edile, la mutualizzazione dell’integrazione salariale per malattia, infortunio, malattia professionale, la gestione delle assistenze sanitarie e assistenziali ai lavoratori iscritti, l’adempimento di importanti compiti nella gestione del Fondo Pensione dei lavoratori edili (PREVEDI), la gestione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) per il settore edile.



La Cassa Edile assolve un significativo intervento sociale finalizzato alla tutela contrattuale dei lavoratori e delle imprese edili.