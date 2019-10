Si accende una nuova vetrina in viale Roma: apre un'agenzia di risarcimento danni a tutela del cittadino

Alla presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo, è stata inaugurata l'agenzia forlivese di "Infortunistica Veneta", da oltre quarant'anni impegnata nel risarcimento danni a tutela del cittadino. Gli uffici hanno trovato casa in viale Roma, 330. Infortunistica Veneta mette a disposizione dei richiedenti, senza alcun anticipo spese, la propria esperienza ed i propri professionisti, per una consulenza di tipo legale e medico legale. In particolare si occupa di gestione delle pratiche senza nessun anticipo spese. "Un accesso realmente democratico alla valorizzazione delle proprie ragioni", viene spiegato, evidenziando inoltre che "nessun costo è dovuto nell'eventualità che non si ottenga risarcimento".

Il servizio prevede una consulenza gratuita con valutazione a 360 gradi del sinistro, di qualunque tipologia; convenzioni con strutture mediche, fisioterapiche, cliniche private, sanitarie, di assistenza domiciliare e ospedaliera, con servizi di ambulanza privata,con carrozzerie, con autodemolitori e con società di soccorso e recupero veicoli incidentati; ed una collaborazione con primari studi legali e peritali e con medici per offrire un supporto a 360 gradi, gratuito, su tutti gli aspetti del caso.

“L'obbligo di risultato costituisce la massima tutela per i nostri assistiti, l'organizzazione opererà infatti nel massimo dei diritti e dell'interesse degli stessi e l'impegno che le parti si assumono viene definito in modo chiaro e semplice con un accordo scritto che tutela colui che ha subito il danno - viene rimarcato -. Questo è il principio e lo scopo, vogliamo che in un momento difficile possiate contare sempre e per ogni dubbio sul nostro personale perché non dobbiate preoccuparvi anche dell’aspetto burocratico di ciò che vi ha già creato problemi e dolore. Per una consulenza gratuita, lo staff di Infortunistica veneta è a disposizione del cittadino per affiancarlo nella risoluzione dei problemi". Per informazioni è possibile contattare i numeri 0543.094169 e mobile 340.7267613 - 348.7940611 (mail forli@infortunisticaveneta.it, portale www.infortunisticaveneta.it).