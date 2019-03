Oltre 200 aziende espositrici: taglio del nastro per la 51esima edizione di Fieravicola

Giovedì mattina è stata inaugurata la 51a edizione di Fieravicola alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Salute, Luca Coletto, del sindaco Davide Drei e del vescovo Livio Corazza. Rassegna forte di 200 aziende espositrici delle quali una cinquantina straniere, saranno presenti delegazioni di alto livello provenienti da 16 Paesi, con la partecipazione, fra gli altri, di Yin Chengwen, vicesegretario generale esecutivo della “China animal agriculture association”, principale associazione agrozootecnica cinese, con cui Fiera di Forlì ha iniziato ad intessere relazioni da qualche anno, insieme a Li Jinghui presidente della “China broiler alliance”, punto di riferimento in Cina per la produzione di pollo da carne. Un’opera di internazionalizzazione che ha visto al fianco della Fieravicola la Regione Emilia Romagna ed l'Ice, l’agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane. Ma uno sguardo va anche al settore nazionale dato si parla di un comparto che, fra settore zootecnico e trasformazione, vale 6 miliardi di euro e vanta un primato unico all’interno della bilancia agroalimentare nazionale, visto che ha raggiunto la piena autosufficienza sia per quanto riguarda le carni bianche che le uova.