Dal campo alla tavola: inaugurato il primo Mercato Coperto fatto dagli agricoltori

La possibilità di fare una spesa in tranquillità, ad origine e sicurezza garantita, al riparo dalle solite offerte standardizzate figlie di quella 'globalizzazione cattiva' che uccide il gusto e mortifica la buona economia locale. C'è tutto questo nel 'Cibo Giusto' in vendita sui banchi del primo Mercato Coperto agricolo che Campagna Amica-Coldiretti ha inaugurato giovedì, in viale Bologna 75, a due passi dal centro di Forlì. Centinaia e centinaia i cittadini-consumatori che nel corso della giornata hanno visitato il nuovo spazio direttamente creato e gestito dagli imprenditori agricoli del territorio e imperniato esclusivamente su produzioni a filiera corta, di stagione e a basso impatto ambientale.

Dopo il taglio del nastro, al quale hanno preso parte il sindaco di Forlì Davide Drei, il vice direttore nazionale di Fondazione Campagna Amica Elisabetta Montesissa, il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena Massimiliano Bernabini, il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Anacleto Malara, il responsabile provinciale di Campagna Amica Maurizio Mangelli e Lisa Paganelli, guida del Consorzio Bio Valbidente e responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa, la giornata è proseguita tra musica romagnola, animazione per i più piccoli e degustazioni delle eccellenze in vendita al Mercato, sapientemente lavorate dagli agrichef della Rete di Campagna Amica.

''Con questo importante progetto - ha affermato il presidente Bernabini - andiamo ad aggiungere un solido tassello nel percorso che da anni Coldiretti persegue con l'obiettivo duplice di valorizzare la vera agricoltura italiana e tutelare il cibo giusto, di qualità e 100% agricolo; l’apertura del Mercato Coperto di Campagna Amica a Forlì - ha aggiunto - offre un'ulteriore traiettoria di futuro alle nostre imprese agricole multifunzionali e innovative e dona alla città e a tutto il comprensorio un luogo dall’elevato valore sociale''.

Il Mercato Coperto agricolo, infatti, nasce non solo come luogo fisico d’acquisto, ma anche come spazio partecipato e di socializzazione dove è possibile instaurare un rapporto di fiducia con il produttore agricolo dal quale ricevere in tempo reale informazioni sulle produzioni, sulla salubrità e genuinità di ciò che si acquista e si mangia. I punti di forza del nuovo Mercato a km0, oltre alla varietà delle eccellenze in vendita - dall’ortofrutta all’olio extravergine, dai formaggi ai salumi, dal vino al pane, ma anche miele, confetture, farine, prodotti da forno, fiori e tanto altro - sono la macelleria del Consorzio Bio Valbidente, inaugurata contestualmente al Mercato e la gastronomia, che offrirà piatti realizzati con i prodotti degli agricoltori per una pausa pranzo salutare da consumare sul posto, a domicilio o direttamente in ufficio.