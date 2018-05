"C'era l'esigenza di una nuova sede": Romagna Acque inaugura la nuova casa

Alla presenza del sindaco di Forlì Davide Drei e buona parte dei sindaci della Romagna, è stata inaugurata venerdì mattina con una cerimonia pubblica la nuova sede di Romagna Acque in piazza Orsi Mangelli. "C'era l'esigenza di una nuova sede in proprietà - ha affermato nel suo discorso il presidente Tonino Bernabè - per migliorare la sicurezza, la fruibilità, la funzionalità e la modernità e comodità dello spazio di lavoro per i propri dipendenti".

"La società - ha proseguito - sta crescendo e gli spazi della precedente sede non erano più sufficienti". "Ci sono molti motivi di soddisfazione - ha evidenziato il sindaco di Forlì, Davide Drei -. La nuova sede non si è spostata dal suo sito storico, ma ha mantenuto la radice nel distretto industriale che era storico della città e che ha passato la crisi degli anni '70 e che ora sta attraversando un'importante fase di riqualificazione".

La nuova sede è un edificio semi circolare, studiato per il massimo risparmio energetico, con un grande portico di travertino, costato in totale 5 milioni e 585mila euro. L'appalto fu elaborato nel 2014, i lavori consegnati nel febbraio 2015, poi ci sono voluti poco più di tre anni per completare la struttura, circa il doppio di quanto inizialmente previsto. Per i lavori, infatti, si ipotizzavano 18 mesi di cantiere, ma il fallimento dell'impresa vincitrice ha rallentato l'attività, senza tuttavia bloccarla.

Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente di Conscoop Mauro Pasolini ed Elio Gasperoni, vice presidente di Coop Alleanza 3.0. Per l’occasione sono previste attività ludico-didattiche per le scuole sui temi di acqua, risparmio idrico e lotta agli sprechi ed un'esposizione di materiali fotografici sulla storia dell’area Orsi Mangelli.