Nuova avventura imprenditoriale per il "Big Boss": il re degli hamburger rilancia uno storico ristorante

A Forlì tutti lo conoscono come il "Big Boss". Il già re degli hamburger, Riccardo La Corte, si lancia in una nuova avventura imprenditoriale, affiancato dalla sua dolce metà Cinzia Daltri. Chi li conosce più da vicino sa anche che sono due vulcani di idee, due creativi, ma soprattutto due seri professionisti. Sono loro a dare nuovo lustro al "Quadrifoglio", il celebre bar ristorante pizzeria, in via Decio Raggi 406. L'inaugurazione si terrà sabato: dalle 16 alle 18 ci sarà una grande festa con la musica dal vivo della "Old Boy Band" ed un ricco buffet di degustazione a tutti i partecipanti.

Negli ultimi anni La Corte e Daltri hanno collezionato un'infinità di successi e in molti casi le loro idee hanno dato il via a nuove tendenze in campo culinario. Ora questa coppia di imprenditori ha deciso di puntare sulla tradizionale cucina Italiana. Il nuovo Quadrifoglio sarà aperto dall'ora di colazione all'ora di cena. A pranzo ci saranno offerte speciali per i lavoratori e per chi ha voglia di fermarsi per un buon ristoro. La pizza cotta nel forno a legna sarà disponibile sia a pranzo che a cena.

Riccardo ha voluto fortemente la presenza di un vasto menù di pesce, come tradizione al Quadrifoglio, dove il piatto di punta saranno gli “Spaghetti allo scoglio del Boss” ricetta storica che lo accompagna dai tempi dalla Scuola Alberghiera. La colazione dolce e salata inizierà alle 5 di ogni mattina con deliziose paste e panini di ogni genere. Cinzia e Riccardo, come al solito, puntano alla qualità del servizio e dei prodotti, e a regalare ai loro concittadini un altro posto dove passare del tempo e dove godersi dei momenti all'insegna del gusto.

Quella della rinascita del Quadrifoglio è l'ultima idea di La Corte. Dopo aver ceduto l'America Graffiti, si è tuffato in un'altra delle sue passioni, quelle delle auto d'epoca, trasformando in realtà un sogno: l'apertura in via Borelli 8 del "Big Boss garage", un salone espositivo di mitiche auto e moto da collezione in vendita. A Cesena invece ha aperto "Kazuma", uno store di oltre 200 metri quadri con un’offerta singolare nel suo genere: comics, manga, action figure, model kit,trading card, giochi da tavolo e gadget.