Gen Talk, "Ascoltare ed imparare": incontro fra generazioni di imprenditori

Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena promuove, in collaborazione con Cna Industria, un percorso di incontri con imprenditori con esperienza e che gestiscono imprese strutturate. Il primo di questi incontri si terrà giovedì alle 11 al T-Consulting, in via Luigi Galvani 27, Forlì, impresa che realizza soluzioni IT dedicate per ogni esigenza aziendale. "Il successo di una impresa - afferma Michele Donati, presidente di Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena - non è mai un fatto occasionale ma dipende da vari fattori, tra i quali la lungimiranza imprenditoriale, la bontà del prodotto/servizio, la scelta del relativo mercato e la capacità gestionale complessivamente intesa. A ben vedere, sono tutte variabili che non si imparano sui libri ma con l’esperienza ed è proprio per ascoltare ed imparare da chi è riuscito ad ottenere solidità e successo aziendale, che abbiamo programmato questo ciclo di incontri”.

Gli altri incontri si terranno il 28 febbraio a San Mauro Pascoli, presso PuntoArt, il 28 marzo a Fiumana, a Antaridi ed il 7 maggio a Sarsina, presso la Cangini Benne. Per partecipare è possibile iscriversi attraverso il link http://bit.ly/CNAGenTalk. Per maggiori informazioni contattare Laura Navacchia tel. 0547 365919 – email laura.navacchia@cnafc.it.