Innovazione digitale e nuove tecnologie: al via il ciclo d'incontri sull'"industria 4.0"

Giovedì si è tenuto nella sede di Forlì della Camera di commercio della Romagna il primo incontro del ciclo Pid Academy, organizzato dal Pid, Punto Impresa Digitale dell'ente camerale. La Pid Academy prevede 7 laboratori gratuiti, distribuiti nel territorio e fruibili anche singolarmente, dedicati ai responsabili delle imprese e ai loro collaboratori, per conoscere più da vicino e fornire un primo orientamento sugli strumenti e le tecnologie dell’Impresa 4.0 che possono essere più adeguati e funzionali alla propria realtà imprenditoriale e agli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l’innovazione digitale. Nell’incontro erano presenti una quarantina di imprese a cui Claudio Orsini, dottore commercialista esperto nazionale di Impresa 4.0, ha illustrato gli strumenti economico finanziari che le Aziende possono utilizzare per realizzare i loro progetti d'innovazione: iper e superammortamento, credito di imposta per R&S, incentivi per PMI e Startup Innovative, Patent Box. Inoltre, Luca Bartoletti del Cise, Azienda speciale della Camera della Romagna, ha presentato i servizi erogati dal Pid e, a seguire, sono stati realizzati gli incontri individuali con l'esperto per approfondire le esigenze specifiche delle Imprese sui diversi temi trattati. I prossimi appuntamenti a Forlì, dedicati alle nuove Tecnologie della Impresa 4.0, si terranno l''11 ottobre (Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, dove sarà possibile immergersi in questa nuova dimensione ed indossare alcuni tipi di visori) e il 18 ottobre (Additive Manufacturing e Stampa 3D).