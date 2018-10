Innovazioni tecnologiche al servizio delle comunità: se ne parla nel corso di politica del Centro Studi "Leonardo Melandri"

Giovedì, alle 17,30, nella sede di Corso della Repubblica, 117, l'amministratore delegato del gruppo Hera Stefano Venier sarà a Forlì per tenere una lezione al percorso formativo ai temi della politica organizzato dal Centro Studi "Leonardo Melandri" sul tema "Circular Smart City: un nuovo approccio allo sviluppo delle città". Il dirigente di Hera si soffermerà tra le altre cose sull'importanza degli investimenti come fattore di crescita economica nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente dovuto allo sviluppo dell'economia circolare e dell'economia del lavoro. Per l'occasione il Centro Studi "Melandri" estende l'invito ad amministratori, sindacalisti e rappresentanti dei partiti: "l'incontro può essere un'occasione per stimolare un libero confronto sui modelli di sviluppo tecnologico e sulle ripercussioni che la scelta di una precisa strategia avrà sul consolidamento economico sociale della nostra realtà locale", viene evidenziato.