Importo medio di 500 euro: è arrivata la 14esima anche per i pensionati

Lunedì è stata accreditata la 14esima ai pensionati che hanno compiuto 64 anni e che ha un reddito lordo mensile che non superi i 1.000 euro. L'importo medio sarà di 500 euro (da 336 euro a 655,20 euro a seconda dei contributi versati) per una spesa complessiva intorno agli 1,7 miliardi. La 14esima per i pensionati è stata erogata in automatico dall'Inps, ma nel caso in cui l'Ente non dovesse conoscere la condizione reddituale del beneficiario è necessario farne richiesta. "In tal caso - ricorda la Spi Cgil -basta recarsi presso una sede del Sindacato e inoltrare apposita domanda".A beneficiare dell'assegno sono state più donne che uomini, considerato che mediamente hanno redditi da pensione più bassi principalmente a causa di carriere lavorative discontinue e frammentate. "Non è una gentile concessione, ma una scelta politica compiuta con la legge di bilancio approvata nel 2016 per assicurare un aiuto concreto ad una platea importante di italiani", ha commentato su Facebook il deputato forlivese Marco Di Maio.