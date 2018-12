Integrazione tra scuola e sistema produttivo: intesa tra Cna ed il Liceo Artistico e Musicale

Lunedì è stato siglato un importante Protocollo di intesa tra la Cna di Forlì-Cesena e il Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì, per favorire il processo di integrazione tra mondo scolastico e impresa dell’artigianato artistico. ''Il nostro obiettivo - spiegano Davide Caprili e Andrea Riccardi, rispettivamente presidente e responsabile di Cna Artistico e Tradizionale Forlì-Cesena - è quello di promuovere progetti che coinvolgano gli studenti e mettano a disposizione della scuola il nostro saper fare. I ragazzi devono potersi confrontare con chi quotidianamente porta avanti un lavoro artigiano d’arte (ad esempio: ceramisti, stampatori, vetrai, fabbri, restauratori e stampatori) per sviluppare progetti che possano portare nuove idee. Crediamo nei giovani, perché oltre ad essere il futuro, sono il presente, con le loro speranze e la loro genialità''.

''Le azioni che verranno messe in campo - continua il responsabile di Cna Formazione Riccardo Guardigli - saranno mirate alla trasmissione, allo scambio e alla diffusione dei saperi e delle reciproche competenze e saranno programmati già nei prossimi mesi, momenti di scambio e di confronto tra scuola ed artigiani''. Il dirigente del Liceo Artistico e Musicale di Forlì, Fabio Gramellini, ha evidenziato “l’importanza di un rapporto sinergico tra la scuola e le realtà produttive del territorio, per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli studenti”. Gli studenti lavoreranno su progetti volti a valorizzare le botteghe ed il lavoro artigiano. Alla firma il dirigente del Liceo Artistico e Musicale Fabio Gramellini, il presidente di Cna Artistico e Tradizionale Forlì-Cesena Davide Caprili e la portavoce nazionale Elena Balsamini, che ha consegnato al Liceo una tela stampata come risultato di un progetto già avviato gli anni scorsi tra Cna e gli studenti delle scuole medie della provincia.