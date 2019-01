Imprese, investimenti nella green economy: riaperto il Fondo Energia

Cna al fianco delle imprese per la presentazione delle domande di contributo per investimenti in green economy. Il Fondo Energia è un fondo rotativo di finanza agevolata, messo in campo dalla regione Emilia Romagna, finalizzato al sostegno delle politiche e degli investimenti per la green economy, mediante l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. L’importo del finanziamento è compreso tra i 25.000 ed i 700.000 euro ed è a tasso zero per il 70% dell’importo erogato; e ad un tasso convenzionato non superiore all’Euribor 6 mesi, per il restante 30%.

Il Fondo concede anche un contributo a fondo perduto che copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, lo studio di fattibilità e/o la preparazione del progetto di investimento. In relazione all’ammissibilità, i progetti devono essere volti all’efficienza energetica ed alla riduzione di gas climalteranti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, prevalentemente per autoconsumo, nonché agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Le domande possono essere presentate dal 15 gennaio al 4 marzo.

Per informazioni ulteriori ed approfondimenti è possibile contattare Laura Giammarchi (telefono 0543 770311, email laura.giammarchi@cnafc.it) e Massimo Grandi (telefono 0543 026315, email massimo.grandi@cnaformazionefc.it). Cna sarà al fianco degli imprenditori nella preparazione delle domande.