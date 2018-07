Irrigazioni, le cinque regole da rispettare per evitare blackout e danni

Cinque regole per gli operatori del settore agricolo a fronte della crescente necessità di irrigazione delle colture in provincia di Forlì Cesena. Come ogni anno nel periodo estivo, E-distribuzione- società del gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione - intende sensibilizzare le associazioni competenti sulla pericolosità dei getti d’acqua in prossimità delle linee elettriche al fine di evitare disservizi nelle forniture di energia o di prevenire eventuali infortuni.

L’interazione del getto degli impianti di irrigazione con i conduttori di linee elettriche aeree può innescare scariche tra conduttore e terra e tra i conduttori che possono danneggiare non solo l’impianto, ma anche provocare interruzioni dell’erogazione di energia elettrica a migliaia di clienti. Per questo motivo l’azienda elettrica ha diffuso cinque consigli da tenere bene a mente nelle stagioni più calde: verificare la presenza di impianti elettrici nella zona delle irrigazioni; ricordare che tutte le linee elettriche devono essere sempre considerate in tensione; tenere le macchine operatrici e ogni altra attrezzatura ad adeguata distanza di sicurezza dai conduttori, considerando tutti i possibili movimenti che le stesse possano eseguire, anche con sbracci o elementi collegati, nel corso delle lavorazioni; mantenere costantemente il getto di irrigazione a distanza di sicurezza dai conduttori; e chiedere informazioni, prima di intervenire, al Centro operativo di E-distribuzione all’800503,attivo 24 ore su 24.

"E-distribuzione - sottolinea Dario Dall’Acqua, responsabile Esercizio Rete Emilia Romagna Marche - è da sempre impegnata in iniziative finalizzate a diffondere, a tutti i livelli, la cultura della sicurezza nonché a garantire la qualità e la continuità del servizio elettrico".