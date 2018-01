Italo Carfagnini si dimette della presidenza di Confindustria Forlì-Cesena

Si sarebbe dimesso il presidente di Confindustria Forlì-Cesena Italo Carfagnini, sebbene manchi l'annuncio ufficiale. Le dimissioni arrivano come epilogo all'annosa vicenda della mancata adesione di Forlì-Cesena alla Confindustria unica della Romagna, attualmente formata solo da Rimini e Ravenna, ed in particolare per il fallimento del recente tentativo di riavvicinare le parti, fino a far confluire Forlì-Cesena in Confindustria Romagna, come caldeggiato dalla sede nazionale dell'associazione degli industriali, ma anche da diversi grossi imprenditori di Forlì e Cesena che non avrebbero rinnovato la propria adesione a Confindustria proprio per segnalare il dissenso. Carfagnini, esponente della linea autonomistica, ha quindi rassegnato recentemente le dimissioni, come riporta l'edizione odierna del “Resto del Carlino” di Forlì e di Cesena.