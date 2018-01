Kevin Bravi a Salotto blu: "Gli imprenditori devono rimanere in Italia"

Kevin Bravi, forlivese che opera nel campo della moda, è stato eletto a Bologna la settimana scorsa presidente dei giovani Confindustriali della Emilia Romagna. Partecipando alla trasmissione condotta da Mario Russomanno, che andrà in onda su VideoRegione mercoledì alle 23 e 15, ha evidenziatocome ci sia "il ritorno in Italia da parte di aziende che avevano trasferito all'estero la produzione. Dobbiamo operare perché si tratti di un processo definitivo e creare le condizioni per rafforzare la presenza manifatturiera italiana in tutti i comparti economici".