Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna: il forlivese Kevin Bravi è il nuovo presidente

Il forlivese Kevin Bravi è il nuovo presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori dell’Industria di Confindustria Emilia-Romagna per il triennio 2018-2020. Eletto all’unanimità dai rappresentanti dei Gruppi Giovani Imprenditori della regione, Bravi entra a far parte del Comitato di Presidenza guidato da Pietro Ferrari. Succede a Claudio Bighinati, che ha guidato i Giovani Imprenditori di Confindustria regionale dal 2014 al 2017. Nelle prossime settimana sarà ufficializzata la squadra di Presidenza.

"L’Emilia-Romagna - afferma - è la regione ‘numero uno’ per crescita del Pil, eccellenza internazionale per esportazione manifatturiera e con dati di crescita dell’occupazione femminile tra i migliori d’Italia. Sarà compito della mia nuova squadra di Presidenza puntare per il prossimo triennio su progetti che incentivino le imprese ad avviarsi sempre di più su temi inerenti l’Industria 4.0 come l’innovazione tecnologica dei processi e la digitalizzazione. Abbiamo a disposizione un gruppo di giovani imprenditori coeso e qualità, abituato a creare trend e generare contenuti progettuali. La ricetta essenziale per continuare a dare il nostro contributo alle nuove generazioni di imprenditori”.

Bravi è vice presidente e consigliere delegato di L.M.S. - X’s Milano, azienda del Gruppo Bravi del settore abbigliamento; fondatore e presidente di Revive, start up innovativa nel campo delle biotecnologie per il settore moda e commercio internazionale su piattaforma web. Sino a martedì ha rivestito l’incarico di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Forlì-Cesena.