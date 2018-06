L'agroalimentare in Romagna, convegno alla Camera di Commercio

La Camera di Commercio della Romagna - Forlì_Cesena e Rimini, ospita, mercoledì 20 giugno 2018, alle ore16.00, nella propria sede di Forlì (Sala Leonida Bonavita, Piazza Saffi 36) la presentazione del Rapporto sul sistema agroalimentare in Romagna. Il rapporto regionale, presentato a Bologna lo scorso 28 maggio, curato da 25 anni da Regione e Unioncamere Emilia-Romagna, ha evidenziato un quadro decisamente positivo per l’agroalimentare in Emilia-Romagna e domani

Nell’appuntamento di Forlì, realizzato grazie alla collaborazione delle Camere di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e di Ravenna, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e di Romagna Terra del Buon Vivere, il focus sarà sui territori provinciali romagnoli e sarà l’occasione per mettere a fuoco e discutere della situazione agricola e agroalimentare con i protagonisti del settore. I lavori saranno introdotti da Fabrizio Moretti, Presidente Camera di Commercio della Romagna e Roberto Pinza, Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Seguiranno:

Presentazione Rapporto 2017 - Stefano Boccaletti, Università Cattolica del Sacro Cuore; Roberto Fanfani, Università di Bologna

2018 Anno del cibo: la filiera agroalimentare romagnola - Simona Caselli, Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna

Interventi e testimonianze - Maurizio Gardini, Presidente Confcooperative nazionale e Presidente Conserve Italia; Raffaele Drei, Presidente Agrintesa Soc.Coop.Agricola di Faenza; Paolo Pari, Direttore

Marketing Apofruit Italia Soc. Coop.Agricola di Cesena; Bruno Piraccini, Presidente Orogel SpA di Cesena; Carlo Dalmonte, Presidente Caviro Soc.Coop.Agricola di Faenza

Coordinamento e conclusioni - Gianluca Bagnara, Presidente Fiera di Forlì e Presidente Collegio Periti Agrari e Laureati Forlì-Cesena

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.