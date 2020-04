Associazione consumatori Udicon, dove rivolgersi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

L'Udicon, Unione per la Difesa del Consumatore, è un'associazione che ha come principale scopo statutario la tutela dei diritti dei cittadini, quali consumatori e utenti di servizi pubblici e privati: il diritto alla salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto all'informazione ed alla corretta pubblicità, all'educazione al consumo, alla correttezza dei contratti, all'erogazione di servizi pubblici efficienti. Per qualsiasi segnalazione o qualsiasi perplessità ci si può rivolgere alla Sede Provinciale di Forlì: via Niccolò Copernico,1 - 47122 Tel: 0543/795498, e-mail: provinciale.forli@udicon.org; o alla sede provinciale di Ravenna: Via Ravegnana,90 - 48121 Tel: 0543/454995, e-mail: ravenna@udiconer.it