L'influencer e personaggio tv Margherita Molinari scelta per il debutto di un nuovo cosmetico

Una nota marca di cosmetici ha scelto a cusercolese Margherita Molinari per presentare il suo nuovo rossetto. Per la "bomber" di Avanti un altro, il programma preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, si tratta di un nuovo incarico dato che - follower alla mano - viene considerata una delle influencer più efficaci e remunerative nel settore moda, life-style, wellness e make-up. L'anteprima della presentazione si è svolta sabato pomeriggio in una profumeria di Santarcangelo, dove è stato organizzato un flash-event consacrato alla bellezza e alla seduzione.

Guest-star dell'iniziativa, come detto, la bella 24enne di Cusercoli che il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscere nelle vesti di sexy-calciofila, ma che nei mesi scorsi, a Milano Marittima, si è cimentata anche come social media manager tenendo una lezione di comunicazione digitale ad alcune aspiranti influencer dell'Ale Piva Production.