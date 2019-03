L'Ugl organizza un corso di formazione per segretari provinciali, rsu, rsa ed iscritti

Si terrà a Forlì giovedì, dalle 9 alle 17, nella sede di via Bruni 20, il corso di formazione organizzato dell’Ugl per dirigenti sindacali riservato ai segretari provinciali, Rsu, Rsa ed Rls dell’ Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna. Il corso sarà tenuto dal Responsabile nazionale Ugl per la formazione quadri Fiovo Bitti. "I temi al centro dell’evento formativo sono collegati al mutato scenario lavorativo e di rappresentanza - spiega il segretario del sindaco, Filippo Lo Giudice -. Dal Jobs Act agli ammortizzatori sociali, dall’applicazione dello Statuto dei Lavoratori alle contrattazioni di primo e secondo livello, alla tutela della privacy e le garanzie di sicurezza nei luoghi d’impiego. Verranno forniti strumenti normativi e sindacali sulla rimodulazione delle tutele contro il licenziamento illegittimo per i nuovi assunti, sul riordino delle tipologie contrattuali, sulla modifica della disciplina per le collaborazioni autonome, ed i conflitti che si vengono a creare vista l’ accresciuta flessibilità organizzativa che conferisce al datore di lavoro il diritto di modificare le mansioni dei propri dipendenti al di là delle effettive esigenze dell’ impresa. Si parlerà anche di discriminazione di genere e conciliazione dei tempi di vita con quelli del lavoro, di flessibilità in uscita e quota 100, delle varie forme di precariato e delle problematiche legate al lavoro stagionale e di somministrazione".