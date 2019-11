"La casa nell'Italia di oggi": se ne parla in un convegno di Confedilizia

"La casa nell’Italia di oggi". E' questo il tema scelto da Confedilizia Forlì-Cesena per il convegno organizzato venerdì alle 15:30 alla Camera di Commercio in Piazza Saffi a Forlì. I principali interventi saranno quelli del presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e dei parlamentari Marco Di Maio (Italia Viva), Jacopo Morrone (Lega), Simona Vietina (Forza Italia). Ad introdurre l’incontro sarà il presidente provinciale di Confedilizia, Carlo Caselli. Il moderatore sarà Vincenzo Bongiorno, segretario generale Confedilizia Forlì-Cesena. Previsti, inoltre, i saluti di Alberto Fabbri, vicepresidente regionale Confedilizia, e di Stefano Senzani, presidente vicario di Confedilizia Forlì-Cesena.

"Tra burocrazia, complicazioni e tassazione - spiega Caselli - le difficoltà non mancano. Vorremmo tentare di capire di più e meglio cosa dobbiamo aspettarci dall’approvazione della prossima Manovra Finanziaria". Poi Caselli sottolinea che "il convegno sarà anche l’occasione per onorare la memoria dell’avv. Veruska Bersani, deceduta qualche anno fa in giovane età, professionista eccezionale, uno dei punti di riferimento della nostra Associazione".

Poi Caselli aggiunge: "Ricorderemo anche un altro caro amico, recentemente scomparso, il grande Tugnaz, Aurelio Angelucci". Stefano Senzani, osserva: "Continueremo a batterci con il massimo dell’impegno, non solo per respingere nuove imposizioni, ma anche per ottenere la diminuzione dell’attuale livello di tassazione sugli immobili, decisamente troppo pesante".

"Abbiamo deciso di organizzare questo convegno - spiega Vincenzo Bongiorno – anche per tentare di favorire un costruttivo dialogo politico, in modo che ci si possa confrontare sul reale merito delle problematiche e dei provvedimenti". Confedilizia Forlì-Cesena precisa, inoltre, che in una logica di assoluta par condicio, avendo scelto di fare intervenire i parlamentari locali, è stato invitato anche il deputato Carlo Ugo De Girolamo dei 5 Stelle, che per impegni precedentemente assunti non riuscirà ad esserci.