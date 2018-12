La Croce Rossa di Meldola cerca nuovi volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Mercoledì 16 gennaio ore 20.30 presso l'Istituzione ai Servizi Sociali "D. Drudi" di Meldola sarà presentato il nuovo Corso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana. E' necessario avere almeno 14 anni e tanta voglia di dedicarti al prossimo in servizi sanitari, progetti sociali ed in tutte le altre attività dell'Associazione Umanitaria più grande del mondo. Per iscriversi è sufficiente mandare una mail a corsi.base@criforli.it oppure sms/whatsapp 366.6842842