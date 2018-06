L'imprenditrice Cristina Bacchi a Salotto Blu: "Fare impresa in collina è possibile"

"Fare impresa in collina è possibile". Lo ha affermato Cristina Bacchi, con-titolare di un'impresa che realizza abbigliamento utilizzando processi produttivi che si rifanno alla tradizione artigianale, anche per conto di griffe internazionali. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, ha descritto le attuali tendenze della moda, femminile e maschile, e spiegato la scelta di mantenere produzione e vendita in una zona decentrata: "Anche l'ambiente e la cultura territoriale hanno importanza, nel mondo economico. Inoltre se si punta sulla qualità, sul servizio personalizzato, si sente meno la esigenza di essere prospicenti ai grandi snodi viari". La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23 e 15.