La leggenda del pop Lionel Richie alla serata show di Ferretti a Montecarlo

Una serata esclusiva, sulle note delle hit indimenticabili di un mito della musica, ha dato il via alla stagione dei più importanti saloni nautici internazionali. Ferretti Group e lo Yacht Club de Monaco hanno infatti regalato per il quinto anno consecutivo uno spettacolo agli armatori invitati alla “Private Preview”, l’appuntamento con cui il Gruppo presenta in anteprima, a pochi giorni dal debutto al Cannes Yachting Festival, la flotta Ferretti Yachts, Pershing, Riva, Itama, Custom Line e Wally. A rendere memorabile la serata-evento è stato Lionel Richie la leggenda del pop con oltre cento milioni di dischi venduti all’attivo.

E sulle sonorità trascinanti di “All night long”, che ha dato il titolo al concerto, il selezionatissimo pubblico della serata è stato letteralmente rapito dalla straordinaria location di Montecarlo, con vista sulla flotta di oltre 25 yacht in rappresentanza di tutti i brand del Gruppo. Lionel Richie, onorato nel 2003 con la stella della Walk of Fame di Hollywood e vincitore di vari Grammy, ha interpretato uno dopo l’altro tutti i suoi più grandi successi, mandando in estasi il pubblico: da “Easy” all’intramontabile “Say you say me”, vincitrice di un Oscar e di un Golden Globe come migliore canzone originale, da “Hello” a “Truly”, solo per citarne alcune.

"La carriera di Lionel Richie è costellata di incredibili hits, ascoltarle e ballarle una dopo l’altra ha emozionato noi e i nostri ospiti - ha commentato l’amministratore delegato del Gruppo Ferretti, Alberto Galassi -. E’ il miglior inizio per la stagione nautica che ci attende: le nostre clamorose barche, stanno per essere presentate nei più importanti saloni nautici e anche quest’anno riusciremo a conquistare cuore e mente di armatori e appassionati del bello".

Abbiamo davvero dimostrato che Monaco si conferma Capitale dello yachting - ha affermato Bernard d'Alessandri, segretario generale dello Yacht Club di Monaco -. E’ stato un grande piacere, per il nostro presidente S.A.R. Alberto II, ospitare Tan Xuguang, presidente di Weichai Group, e un parterre di personalità internazionali. Tutti i più grandi appassionati di barche hanno partecipato a questa serata per celebrare l’inizio dei grandi appuntamenti della stagione, alla vigilia del Cannes Yachting Festival, la Monaco Classic Week e il Monaco Yacht Show".

Alla marina dello Yacht Club hanno brillato nella flotta Ferretti Group le 6 anteprime mondiali: il Riva Dolceriva, il Custom Line 106’, il nuovo Ferretti Yachts 720, l’ultimo fantastico flybridge Riva 90’ Argo, lo yacht sportivo di lusso Pershing 8X e il 48 Wallytender dall’iconico design. Le imbarcazioni sono a disposizione per visite e sea trial esclusivi, e pronte a salpare, al termine della Preview, in direzione Cannes, dove saranno protagoniste, dal 10 al 15 settembre, della 42° edizione del Cannes Yachting Festival.