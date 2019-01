La noce di San Martino in Strada è una "Protagonista dell'ortofrutta italiana"

L'imprenditore riminese Alessandro Annibali, amministratore delegato di New Factor e di Azienda Agricola San Martino di San Martino in Strada è fra i premiati di “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana”, l’evento che si terrà venerdì all’Hilton Molino Stucky di Venezia e che intende mettere in evidenza le professionalità di imprenditori e manager che possono essere portate ad esempio per stimolare la crescita del settore ortofrutticolo italiano. La New Factor si occupa di lavorazione e commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata ed è tra le 10 aziende che saranno premiate.

“Una chiara idea d’impresa, potere contare su un team di validi collaboratori, continuare ad investire in tecnologia, risorse umane e formazione. Sono tanti gli aspetti che caratterizzano la mission di New Factor – spiega l’AD Alessandro Annibali – e ci riempie di soddisfazione essere fra i Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana. Presenteremo i nostri prodotti e racconteremo la nostra storia e la nostra esperienza. Un focus sarà ovviamente dedicato al progetto IN-NOCE, ideato da New Factor che ne è capofila, insieme ad Agrintesa ed a nove aziende agricole nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna e che oggi conta numeri importanti: 260 ettari impiantati con le varietà Chandler, Howard e Lara, con l’obiettivo di raggiungere 300 ettari impiantati entro il 2021”.

“Lo scorso ottobre abbiamo inaugurato alla nostra azienda agricola San Martino (a San Martino in Strada) un nuovo centro per una produzione maggiormente digitalizzata ed interconnessa e destinato alla lavorazione della noce di Romagna. Un impianto all’avanguardia realizzato con un investimento di 1,5 milioni di euro, caratterizzato da una tecnologia nei canoni di un’industria 4.0 in cui confluiscono ad oggi tutte le noci prodotte nell’ambito del progetto di filiera. Una nuova linea dotata dei più moderni software che permettono un notevole risparmio di tempo nella lavorazione innalzando ulteriormente gli standard qualitativi. Il tutto con l’obiettivo di essere il punto di riferimento per il settore della nocicoltura in Emilia-Romagna e in Italia”.