"La nuova disciplina del contratto a termine e della somministrazione": incontro con Confindustria

Hanno partecipato principalmente HR Manager e addetti al personale di numerose aziende associate all’incontro con al centro le novità in materia di contratto a termine e somministrazione che si è svolto giovedì presso la sede di Confindustria Forlì-Cesena. Il convegno, organizzato da Confindustria Forlì-Cesena in collaborazione con Umana S.p.A., è stato un’occasione per fare luce sui cambiamenti introdotti dal “Decreto dignità” entrato in vigore a Luglio 2018 per i contratti a termine e la somministrazione del lavoro.

I funzionari dell’Area Lavoro Relazioni Industriali di Confindustria Forlì-Cesena hanno messo a confronto la situazione precedente e successiva all’introduzione del Decreto Dignità e hanno illustrato nel dettaglio il quadro normativo attuale, con particolare enfasi sulle criticità e aspetti operativi.

A seguire Leonardo Fabretti, Responsabile Area Legale e Contrattualistica di Umana S.p.A. ha evidenziato quali sono le rilevanti modifiche in materia di somministrazione di lavoro, in particolare per gli utilizzatori e le agenzie per il lavoro. Umana è un’agenzia per il lavoro che accompagna le imprese rispondendo alle loro esigenze e richieste nell’ambito dello sviluppo e gestione delle risorse umane.

Al termine degli interventi, da parte di numerosi partecipanti sono stati posti quesiti e richieste di approfondimento sui temi trattati.