La nuova normativa antincendio al centro della "Festa provinciale del Condominio"

La nuova normativa antincendio al centro della 16esima edizione della Festa provinciale del Condominio promossa da Confedilizia Forlì-Cesena per la giornata di sabato. Al convegno. con inizio alle 9:30 alla Camera di Commercio di Forlì e della Romagna in piazza Saffi, verrà approfondito il decreto del 25 gennaio 2019 "ambiti di applicazione, obblighi normativi, adempimenti e tempistiche" in materia di antincendio. Dopo i saluti iniziali del presidente provinciale di Confedilizia, Carlo Caselli, interverrà l'ingegner Laura Racalbuto, esperta Rete Sidel ingegneria.

"Focalizzeremo l'attenzione - spiega Caselli - sul decreto del Ministero degli Interni del 25 gennaio 2019. La normativa si pone quale fine principale il raggiungimento di standard di sicurezza più elevati per i fabbricati destinati a civile abitazione per quanto concerne i rischi a cui le persone che li abitano sono esposti. Il nostro intento, come sempre, è quello di offrire utili informazioni, illustrando il quadro delle regole generali e degli obblighi, in questo caso in materia di antincendio".