La più grande mai costruita in cantiere: Ferretti Yachts svela il futuro del brand con la nuova ammiraglia

"Nessun sogno è troppo grande". Ferretti Yachts presenta così la nuova ammiraglia che con i suoi 100 piedi si spinge oltre ogni confine. "Ammiraglia del brand, Ferretti Yachts 1000 si fa paladina di un nuovo linguaggio con forme ancora più essenziali e pulite capaci di donare all'imbarcazione un aspetto forte, spontaneo ed elegante caratterizzato da una silhouette estremamente fresca e dinamica - afferma l'architetto Filippo Salvetti -. La barca introduce un nuovo concetto di flusso a bordo volto a diventare un elemento iconico per le grandi di gamma. Disegnata con un occhio rivolto al futuro, il nuovo progetto si pone come ulteriore evoluzione per il fedele cliente Ferretti Yachts".

Ferretti Yachts 1000 è la prima imbarcazione del cantiere con una configurazione interamente "wide body". Reinterpretato il concetto di poppa: 40 metri quadrati di spazi vivibili, al pari di un superyacht. Un vero beach club dove la spiaggetta e il pozzetto sono in comunicazione diretta creando un’area benessere aperta e a contatto con il mare. Questo progetto, sviluppato interamente dalla Direzione Engineering, è un brevetto di Ferretti Group. Il garage può ospitare un tender Williams Sportjet 445, una moto d’acqua e perfino 2 Seabob, ed è possibile accedervi anche per mezzo di un accesso indipendente collocato a dritta. Il pozzetto è una grande area delimitata a poppa da una balconata in cristallo e acciaio, ed è arredato con due comodi divani e un tavolo centrale trasformabile in un coffee table o tavolo pranzo. Questa zona, che può essere ulteriormente arricchita con altri elementi freestanding, consente di esaltare l’esperienza in rada, essendo priva di elementi architettonici che ostacolano il contatto diretto con l’ambiente circostante.

Le forme esterne riprendono la filosofia progettuale inaugurata con gli ultimi modelli della gamma: linee sportive dominano il profilo, con nuove potenze laterali in cristallo a poppa e a centro barca. Notevole è la presenza del teak, che dalla spiaggetta di poppa è ripreso sulla curvatura del portellone, sui camminamenti e sulle scale di accesso al flybridge, fino a rivestire la plancia di comando esterna. Ferretti Yachts 1000, inoltre, per la prima volta nella storia del brand, presenta un largo utilizzo del carbonio: tutta la sovrastruttura, incluso l’hard top, sarà realizzata con questo materiale. Fiore all’occhiello di questo progetto è poi la cucina multifunzionale, progettata per soddisfare i gusti dell’armatore più esigente. Grande ben 10 metri quadrati, è fornita di ogni accessorio. Il layout standard prevede per l’area ospiti cinque cabine, di cui una suite armatoriale sul ponte principale e quattro cabine matrimoniali di analoghe e generose dimensioni sul ponte inferiore.