La "Renato Nisi" inaugura l'ampliamento dello stabilimento di via Pitagora

Mercoledì prossimo, alle 11, viene inaugurata l'espansione del sito produttivo dell'azienda Renato Nisi Srl, che si trova in via Pitagora. Al taglio del nastro presenzierà il Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Il nuovo sito produttivo, comprensivo di laboratori, sala mensa, uffici, sale meeting e locali espositivi, sarà fondamentale nell'incremento della produzione a seguito dell'affitto del ramo d'azienda Stema, avvenuto lo scorso agosto. Renato Nisi srl già da tempo realtà importante nel panorama industriale forlivese, opera nel settore dei meccanismi per divani-letto, anche grazie alla partecipazione dalla fiera internazionale Interzum di Colonia dello scorso maggio.