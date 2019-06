La Riforma del Condominio compie sei anni: amministratori preparati con corsi

La Legge 11 dicembre 2012 numero 220, di Riforma del Condominio, è entrata in vigore il 18 giugno 2013 e martedì compirà sei anni. "Certamente il legislatore di allora non ha avuto il coraggio di affrontare la riforma essenziale che gli operatori si attendevano - spiega Confedilizia -. Quella della attribuzione al Condominio della "capacità giuridica" per la quale la Confedilizia da tempo si batte e che da sola avrebbe dato all'amministratore di condominio gli strumenti efficaci per svolgere con piena efficacia la propria opera. Non si è osato per la pressione di ambienti e studiosi non al passo con i tempi ed anche per la complessità della revisione normativa che il Legislatore non si è sentito preparato ad affrontare, così mantenendo il condominio - in buona sostanza – quale mero ente di gestione, che certo non favorisce né gli amministratori nè i rapporti fra condomini, né quelli fra amministratore e condominio e fra condominio e soggetti giuridici esterni allo stesso".

Per quanto concerne Confedilizia di Forlì-Cesena, attivatasi per la promozione e la attivazione delle nuove norme, sono stati tenuti dieci corsi frontali (nove periodici ed uno iniziale) coinvolgendo una cospicua parte degli amministratori provenienti dagli ambiti territoriali da Forlì a Cesena, da Imola a Ravenna, sino a Rimini. Il decimo corso periodico frontale è già in programmazione per la seconda metà del mese di settembre.