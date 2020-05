La ripartenza di bar e ristoranti, Confesercenti organizza un webinar su asporto e consumo sul posto

Giovedì pomeriggio, a partire dalle 14.45, Confesercenti Emilia-Romagna ha organizzato un webinar aperto a tutte le imprese del settore alimentare, dedicato alla spiegazione delle misure operative da adottare per le imprese della somministrazione di alimenti e bevande, dell’asporto e del consumo sul posto. L’apertura lavori e l’introduzione al Webinar sarà a cura del segretario nazionale Mauro Bussoni, del presidente Fiepet Confesercenti Emilia Romagna Massimo Zucchini e del responsabile Fiepet Confesercenti Emilia Romagna, Giulia Gervasio.

Seguiranno gli interventi sulla Presentazione del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia – Romagna” che saranno a cura di Paola Bissi (responsabile Servizio Turismo, Commercio e Sport Regione Emilia Romagna), Anna Padovani (Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna) e Marina Fridel (Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna). Concluderà i lavori il direttore di Confesercenti Emilia Romagna, Marco Pasi. Chiunque fosse interessato a partecipare al webinar, può contattare gli uffici della Confesercenti Forlì al numero 0543 375701.