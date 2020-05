La ripartenza, tattoo e piercing in sicurezza: webinar gratuito di Cna

Anche i tatuatori hanno potuto riaprire le loro attività. Ma come lavorare in sicurezza, rispettando i protocolli previsti dalla normativa attuale? Come tutelare la propria salute e quella dei clienti? Per rispondere a queste domande, Cna Forlì-Cesena ha organizzato un webinar, seminario online, dedicato specificamente agli operatori delle attività di tatuaggio e piercing, che si terrà giovedì alle 19. Interverranno Davide Ghetti, responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza Cna Forlì-Cesena e Daniele Mazzoni, responsabile Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena. L’incontro durerà circa un’ora. Sarà possibile porre delle domande agli esperti di Cna. È possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it). Il seminario è gratuito, previa iscrizione dal sito www.cnafc.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.